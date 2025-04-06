Минторг США: Отсрочек введения пошлин не будет

21:00 Источник: Интерфакс

Власти США не рассматривают вариант отсрочки введения в действие ответных пошлин в отношении торговых партнеров, чтобы провести с ними переговоры, заявил в воскресенье американский министр торговли Говард Латник в интервью CBS.

"Отсрочек не будет", - заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли президент США Дональд Трамп отсрочку введения в действие пошлин для переговоров с другими странами.

По его словам, Трамп, вводя пошлины, хочет "перезагрузить глобальную торговлю". Власти США будут защищать эту политику, а также компании, которые будут функционировать и производить продукцию в США.