В Курской области освобожден населенный пункт Гуево — МО РФ
13:20 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области», — сообщили там.
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