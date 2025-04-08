ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 290 военнослужащих — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на курском направлении свыше 290 военнослужащих, а также танк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, 3 бронетранспортера, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении.