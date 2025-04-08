Потери ВСУ на белгородском направлении за сутки составили свыше 110 военных

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины на белгородском направлении в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили свыше 110 военных и 2 полевых склада боеприпасов, нанесено поражение 4 украинским соединениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 полевых склада боеприпасов.», — сказали в ведомстве.