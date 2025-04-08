ЕС готов обсуждать с США замену российских энергоресурсов
17:32 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз заинтересован в том, чтобы заменить российские энергоресурсы, и готов вести по этому поводу переговоры с США. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
«Мы хотим заменить энергетические ресурсы России, что означает, что мы можем вести переговоры с США. Мы готовы вести переговоры с США», — сказала она.
По словам Итконен, уже сейчас ЕС получает около 50% природного газа от США. При этом она подчеркнула, что для ЕС важно иметь разных поставщиков и не зависеть от одного. «Мы вынесли урок, поэтому для нас важно диверсифицировать наши источники», — добавила она.
Представитель ЕК также подчеркнула, что вопрос поставок американского газа также может обсуждаться на переговорах по тарифам. «Все инструменты на столе, включая природный газ», — отметила она.
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