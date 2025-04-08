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Депутаты единогласно поддержали законы об усилении контроля за иноагентами — Володин

19:20 08.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы единогласно поддержали принятие четырех законов, направленных на повышение уровня контроля за деятельностью иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Законы, повышающие контроль за деятельностью иноагентов, приняты. Они были поддержаны депутатами единогласно», — отметил Володин.

Как подчеркнул председатель Госдумы в ходе рассмотрения документов на пленарном заседании, новые нормы направлены на обеспечение безопасности и защиту суверенитета РФ. «Это очень важно, особенно в ситуациях, связанных с вызовами и активностью недружественных государств. Вы видите, как они действуют через возможности некоммерческих организаций, через тех, кто выехал из страны. В этой связи мы должны с вами сделать все для того, чтобы исключить несовершенство нашего законодательства», — отметил Володин, обращаясь к депутатам.

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