Китай подготовился к внешним потрясениям — премьер Госсовета КНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешние потрясения оказали давление на экономику КНР, но Китай подготовился к неопределенностям. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с экономическими экспертами и предпринимателями в Пекине.

«Мы должны ясно понимать, что внешние потрясения оказали определенное давление на стабильное функционирование экономики КНР, — приводит его слова Центральное телевидение Китая. — Мы провели полную оценку этого вопроса и подготовились к различным неопределенностям». Он добавил, что развитие КНР всегда достигалось путем преодоления трудностей и вызовов.