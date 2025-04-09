Китай подготовился к внешним потрясениям — премьер Госсовета КНР
16:12 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешние потрясения оказали давление на экономику КНР, но Китай подготовился к неопределенностям. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с экономическими экспертами и предпринимателями в Пекине.
«Мы должны ясно понимать, что внешние потрясения оказали определенное давление на стабильное функционирование экономики КНР, — приводит его слова Центральное телевидение Китая. — Мы провели полную оценку этого вопроса и подготовились к различным неопределенностям». Он добавил, что развитие КНР всегда достигалось путем преодоления трудностей и вызовов.
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