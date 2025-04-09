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НОВОСТИ

В отношении ряда стран США откладывают введение дополнительных пошлин на 90 дней

20:55 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран.

Американский лидер в социальной сети Truth Social отметил, что «более 75 стран обратились к представителям США» с целью «переговоров по вопросам, касающимся торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин». Эти государства, по словам Трампа, «не приняли никаких ответных мер против США». В связи с этим Трамп заявил, что «отдал распоряжение о 90-дневной паузе и существенно более низком уровне ответных пошлин на этот период в размере 10%». Решение вступает в силу немедленно, подчеркнул хозяин Белого дома.

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