США готовы к укомплектации посольства в РФ для выдачи виз россиянам — источник

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы к укомплектации своего посольства в Москве дипломатами до количества, которое позволит выдавать россиянам визы. Об этом сообщил ТАСС американский источник.

«Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — пояснил собеседник.