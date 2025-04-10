США готовы к укомплектации посольства в РФ для выдачи виз россиянам — источник
09:32 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США готовы к укомплектации своего посольства в Москве дипломатами до количества, которое позволит выдавать россиянам визы. Об этом сообщил ТАСС американский источник.
«Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — пояснил собеседник.
НОВОСТИ
- 11:00 10.04.2025
- ЕС готов на увеличение закупок газа у США, чтобы снизить напряженность — еврокомиссар
- 10:32 10.04.2025
- Система ПРО США Golden Dome будет учитывать угрозы от гиперзвукового оружия — генерал
- 10:20 10.04.2025
- Более 30 тыс. гаитян покинули свои дома из-за разгула насилия — ООН
- 10:05 10.04.2025
- США уничтожили Украину, в будущем ее заселят выходцы из стран третьего мира — Карлсон
- 10:00 10.04.2025
- США лишат поддержки ряд стран, где изначально не планировали прекращать помощь — NYT
- 09:20 10.04.2025
- США проиграли РФ в конфликте на Украине, переоценив свои силы — Карлсон
- 09:05 10.04.2025
- Трамп допустил сокращение численности войск США в Европе
- 09:00 10.04.2025
- За ночь над регионами РФ сбиты 42 украинских БПЛА
- 22:10 09.04.2025
- Сделка по американским активам TikTok снята с повестки дня в обозримом будущем - Fox Business
- 21:46 09.04.2025
- Министр финансов США не считает, что идет торговая война с Китаем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать