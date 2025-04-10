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НОВОСТИ

США готовы к укомплектации посольства в РФ для выдачи виз россиянам — источник

09:32 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы к укомплектации своего посольства в Москве дипломатами до количества, которое позволит выдавать россиянам визы. Об этом сообщил ТАСС американский источник.

«Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги», — пояснил собеседник.

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