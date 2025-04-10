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Шествие «Бессмертного полка» в России в этом году пройдет в смешанном формате

14:00 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в смешанном, в том числе и традиционном, очном формате, решение будут принимать местные власти. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева на пресс-конференции, посвященной проведению акции в 2025 году.

«В этом году, в год 80-летия Победы, 9 мая 2025 года, „Бессмертный полк“ пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наше региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие „Бессмертного полка“ в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — сказала она.

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