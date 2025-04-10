0
0
151
НОВОСТИ

2ГИС назвал самые популярные компании в городах России за последний год

16:09 10.04.2025

Пользователи 2ГИС выбрали 6 тыс. лучших компаний года в 100 городах России. Победителей определил алгоритм на основе предпочтений 81 млн пользователей геосервиса. Компании стали обладателями международной «Премии 2ГИС» и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых гостей.

«Настоящие эксперты премии 2ГИС – это не жюри и не комиссия. Это жители городов, которые каждый день выбирают, куда пойти за кофе, где постричься, что заказать на ужин – и «голосуют» за любимые места своим выбором, оценками и отзывами. Именно это учитывает алгоритм, формирующий список победителей», – отметила руководитель команды b2b-маркетинга 2ГИС Александра Гейдек.

«Мы рады, что в этом году премия охватила еще больше городов, включая популярные туристические направления – теперь найти проверенные места с хорошей репутацией быстрее и проще, – добавила она. – Ежемесячно около двух миллионов человек изучают карточки компаний-победителей в 2ГИС – ищут, читают отзывы, строят маршруты».

Лучшие компании выбрали из почти 40 тыс. в семи направлениях бизнеса. Для определения победителей, как и в других номинациях, учитывался рейтинг (от 4.3 звезд), количество и качество отзывов, количество фотографий и активность пользователей в карточках. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

Лучшие компании по итогам года по версии пользователей 2ГИС уже отмечены знаками отличия в геосервисе.

Премия 2ГИС прошла в 100 городах России. Кроме того, лучшие компании по версии пользователей 2ГИС определены в Бишкеке, Минске, Ташкенте и в 16 городах Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент и др.).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 10.04.2025
Украина обсуждает с США возможность продолжения военной помощи — Шмыгаль
0
35
16:32 10.04.2025
Заявлений для прессы по итогам консультаций РФ и США в Стамбуле не ожидается — источник
0
114
16:12 10.04.2025
Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличится вдвое — Мишустин
0
148
16:00 10.04.2025
У Европы в нынешнем виде нет будущего — Додик
0
166
15:32 10.04.2025
Силы ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровым в ДНР — Кимаковский
0
238
15:20 10.04.2025
Ростех участвует в подготовке нового кадрового резерва для ОПК  
0
209
15:12 10.04.2025
Ряд стран ЕС против использования замороженных активов РФ для Киева — Песков
0
250
15:00 10.04.2025
ЕС замораживает тарифы против США на 90 дней — фон дер Ляйен
0
283
14:40 10.04.2025
СберИнвестиции: облигации с фиксированным купоном лидируют в первом квартале, покупки акций выросли в 9 раз
0
255
14:32 10.04.2025
Временных рамок по украинскому урегулированию нет — Песков
0
301

Возврат к списку