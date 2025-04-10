2ГИС назвал самые популярные компании в городах России за последний год

16:09

Пользователи 2ГИС выбрали 6 тыс. лучших компаний года в 100 городах России. Победителей определил алгоритм на основе предпочтений 81 млн пользователей геосервиса. Компании стали обладателями международной «Премии 2ГИС» и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых гостей.

«Настоящие эксперты премии 2ГИС – это не жюри и не комиссия. Это жители городов, которые каждый день выбирают, куда пойти за кофе, где постричься, что заказать на ужин – и «голосуют» за любимые места своим выбором, оценками и отзывами. Именно это учитывает алгоритм, формирующий список победителей», – отметила руководитель команды b2b-маркетинга 2ГИС Александра Гейдек.

«Мы рады, что в этом году премия охватила еще больше городов, включая популярные туристические направления – теперь найти проверенные места с хорошей репутацией быстрее и проще, – добавила она. – Ежемесячно около двух миллионов человек изучают карточки компаний-победителей в 2ГИС – ищут, читают отзывы, строят маршруты».

Лучшие компании выбрали из почти 40 тыс. в семи направлениях бизнеса. Для определения победителей, как и в других номинациях, учитывался рейтинг (от 4.3 звезд), количество и качество отзывов, количество фотографий и активность пользователей в карточках. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

Лучшие компании по итогам года по версии пользователей 2ГИС уже отмечены знаками отличия в геосервисе.

Премия 2ГИС прошла в 100 городах России. Кроме того, лучшие компании по версии пользователей 2ГИС определены в Бишкеке, Минске, Ташкенте и в 16 городах Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент и др.).