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В переговорах с Ираном Трамп, вероятно, готов пойти на некоторые уступки - СМИ

17:17 12.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, вероятно, готов пойти на уступки, чтобы добиться заключения сделки с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его сведениям, в случае положительного исхода непрямых переговоров в Маскате (Оман) прямой диалог между спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи может состояться позже 12 апреля или 13 апреля.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что консультации представителей Ирана и США направлены на снижение напряженности в регионе, обмен заключенными, а также на смягчение санкций в обмен на «контроль» за иранской ядерной программой.

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