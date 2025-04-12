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По окончании непрямых переговоров Ирана и США главы делегаций несколько минут говорили лично – МИД Ирана

18:00 12.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы на следующей неделе. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики.

«Стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе», — указывается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МИД Ирана по итогам консультаций делегаций двух стран в Маскате.

«Переговоры, состоявшиеся при посредничестве Омана, прошли в конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения», — отмечается в нем.

«Стоит отметить, что после более чем двух с половиной часов непрямых переговоров главы делегаций Ирана и США, покидая место их проведения, несколько минут беседовали в присутствии министра иностранных дел Омана», — отмечается в документе, опубликованном в телеграм-канале МИД.

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