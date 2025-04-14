Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп своего бизнеса в РФ — СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России в результате ухода с рынка после 2022 года. Об этом «Эксперту» рассказал президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи.

С 2022 года уходящие из России компании заключали с новыми собственниками бизнеса колл-опционы на определенный срок — часть из них уже недействительна. «Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла. На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении», — отметил Эйджи.