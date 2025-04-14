Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп своего бизнеса в РФ — СМИ
13:20 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп активов, которые они продали в России в результате ухода с рынка после 2022 года. Об этом «Эксперту» рассказал президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи.
С 2022 года уходящие из России компании заключали с новыми собственниками бизнеса колл-опционы на определенный срок — часть из них уже недействительна. «Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла. На наш взгляд, конечно, правильно было бы принять их к учету. Соблюдение российской стороной этих обязательств стало бы хорошим сигналом для тех компаний, которые подумывают о возвращении», — отметил Эйджи.
НОВОСТИ
- 14:12 14.04.2025
- Экономическая политика Трампа может привести к «аргентинизации» США — WP
- 14:08 14.04.2025
- Нейросеть GigaChat 2.0 теперь доступна всем пользователям
- 14:00 14.04.2025
- РФ способна занять четверть мирового рынка угля к 2050 г.
- 13:40 14.04.2025
- Технологии искусственного интеллекта Сбера открывают новые возможности для людей с инвалидностью
- 13:32 14.04.2025
- Авторынок России может снизиться на 20% по итогам 2025 года
- 13:12 14.04.2025
- Серию бесплатных бизнес-практикумов по дизайну и моде проведут в столице — заммэра Сергунина
- 13:05 14.04.2025
- Берлин предоставит Киеву полмиллиона снарядов в рамках инициативы ЕС — Бербок
- 13:00 14.04.2025
- ВСУ восемь раз за сутки ударили по энергообъектам РФ — Минобороны
- 12:32 14.04.2025
- Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории
- 12:20 14.04.2025
- Россия обеспечена запасами нефти более чем на 65 лет, газа — на 100 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать