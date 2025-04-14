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НОВОСТИ

Технологии искусственного интеллекта Сбера открывают новые возможности для людей с инвалидностью

13:40 14.04.2025

Сбер привлечет людей с инвалидностью для разработки новых инклюзивных сервисов на базе искусственного интеллекта. Среди ключевых направлений – разработка переводчика русского жестового языка в текст на основе опыта глухих и слабослышащих, а также обучение голосовых помощников с использованием опыта людей с нарушением речи.

В 2025 году порядка 500 человек с инвалидностью, участвуя в разработке, смогут повысить свой уровень дохода и внести свой вклад в новое качество жизни для людей с особыми потребностями в России.

«В Сбере мы активно используем искусственный интеллект, чтобы открывать новые возможности для людей, – отметила директор Управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова. – Опираясь на опыт и понимание потребностей соискателей с инвалидностью, мы уже обучаем нейросети и разрабатываем цифровых помощников, которые подскажут, как составить резюме и сопроводительное письмо, справиться с волнением и успешно пройти собеседование. Такая поддержка актуальна для всех кандидатов, но для людей с особыми потребностями она просто жизненно необходима».

Сбер комплексно подходит к решению социальной задачи по созданию инклюзивной среды, где каждый человек может раскрыть свой потенциал. В 2024 году к команде присоединилось более 250 кандидатов с особенными потребностями. Волонтеры Сбера системно работают над социализацией молодежи с особенными потребностями: обучают финансовой и правовой грамотности, помогают с карьерным консультированием. Один из значимых проектов – волонтерская программа «Все получится!», удостоившаяся премии «Наш вклад» и ставшая партнером национального проекта «Демография».

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