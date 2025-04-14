В СберБанк Онлайн появился новый раздел «Кредиты»
17:45 14.04.2025
В новой версии СберБанк Онлайн для Android-смартфонов появился новый раздел «Кредиты», где собраны все инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в дополнительных финансах. Он расположен справа в основном меню.
Например, встроенный сервис «Кредитный потенциал» покажет, какие кредитные продукты банк может одобрить. Это своего рода кредитная линия, доступная в любой момент, чтобы планировать покупки и бюджет. Здесь же можно оформить новый кредит, если возникнет потребность в заемных средствах.
При расчете кредитного потенциала клиент видит размер дохода и действующие обязательства, которые банк учитывал. Если эти параметры поменяются, суммы лимитов тоже изменятся. Расчет актуален 30 дней, в будущем этот срок увеличится. Уже скоро в разделе появятся рекомендации, которые помогут грамотно управлять своей кредитной линией.
Есть в разделе «Кредиты» и другие сервисы. В нем можно отслеживать свою кредитную историю в режиме реального времени, получать отчеты, посмотреть заявку по ипотеке с одобренной суммой, узнать максимальные лимиты по кредитной карте и подать заявку на увеличение, помочь близкому с оплатой кредита. А еще можно подать заявку на реструктуризацию кредита либо оформить кредитные каникулы в сложной жизненной ситуации.
Новым разделом уже могут пользоваться владельцы Android-смартфонов с версией мобильного приложения от 16.2 и выше. У пользователей айфонов такая возможность появится позже.
В обновленном приложении раздел «История операций», место которого занимают «Кредиты», теперь расположен сразу на главном экране. Это сделано для того, чтобы контролировать ежедневные поступления и расходы клиентам было удобнее.
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