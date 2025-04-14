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Суд отправил американца Татера на принудительное лечение в психиатрическую больницу

22:40 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы в закрытом режиме удовлетворил просьбу прокуратуры о принудительном лечении в психиатрической больнице стационарного типа обвиняемого в нападении на столичного полицейского гражданина США Джозефа Татера. Об этом сообщила ТАСС адвокат американца Полина Власюк.

«Суд только что принял решение освободить нашего подзащитного Джозефа Татера от дальнейшего наказания и избрал ему принудительные меры медицинского характера (ПММХ) в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения», — сказала собеседница агентства, сославшись на решение судьи Оксаны Горюновой.

Заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме по просьбе гособвинения, сославшегося на врачебную тайну. Суд признал Татера невменяемым на момент совершения инкриминируемого ему преступления. Защита 46-летнего американца настаивала на его вменяемости, а также заявляла о непризнании им вины, попросив суд отказать в его принудительной госпитализации и оправдать его. Полина Власюк заявила ТАСС, что обжалует решение районного суда. Татера в ближайшее время доставят в сопровождении медработника и сотрудников правоохранительных органов в психиатрическую больницу, откуда его доставили в суд на процесс по уголовному делу о нападении на сотрудника полиции.

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