Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о поддержке США в адрес РФ
12:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс счел абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон занял сторону России.
«Абсурдно, что Зеленский говорит правительству США, благодаря которому сейчас держится все его правительство и военные усилия, что мы каким-то образом заняли сторону России», — сказал он в интервью порталу UnHerd.
Такую риторику политик назвал «очевидно непродуктивной».
По словам Вэнса, для урегулирования конфликта необходимо понять стратегические цели обеих сторон.
Ранее Зеленский в интервью CBS заявил, что Вэнс «каким-то образом оправдывает действия» Москвы.
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