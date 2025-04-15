Вэнс назвал абсурдом слова Зеленского о поддержке США в адрес РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс счел абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что Вашингтон занял сторону России.

«Абсурдно, что Зеленский говорит правительству США, благодаря которому сейчас держится все его правительство и военные усилия, что мы каким-то образом заняли сторону России», — сказал он в интервью порталу UnHerd.

Такую риторику политик назвал «очевидно непродуктивной».

По словам Вэнса, для урегулирования конфликта необходимо понять стратегические цели обеих сторон.

Ранее Зеленский в интервью CBS заявил, что Вэнс «каким-то образом оправдывает действия» Москвы.