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НОВОСТИ

Более половины американцев считает вероятным рост политического насилия в стране — опрос

14:12 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 63% жителей США считают, что складывающаяся в стране ситуация может привести к росту числа случаев политически мотивированного насилия среди населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы YouGov.

При этом 8% американцев полагают, что нынешняя политическая ситуация в стране снижает риски проявления насилия на почве идеологической ненависти. Еще 15% жителей США считают, что ситуация с политическим насилием в стране останется прежней. Затруднились с ответом 14% опрошенных. Мнение о возможном росте политически мотивированного насилия в стране превалирует как среди сторонников Демократической партии США (75%), так и среди республиканцев (54%).

Саму проблему политического насилия в США в качестве острой рассматривают 40% жителей США. Еще 40% считают, что это явление представляет собой «определенную проблему» для страны. Незначительным его считают 10% американцев, 2% полагают, что никакой проблемы с идеологически мотивированным насилием в стране нет.

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