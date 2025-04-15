Туск заявил, что Польша хочет заработать на Украине — СМИ
16:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша хочет не только проявлять солидарность с Украиной, но и заработать на ней. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, слова которого приводит интернет-портал onet.pl.
«Не будет такого, что Польша будет проявлять солидарность, а другие зарабатывать деньги, например, на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и заработаем на этом, будем усердно защищать свои интересы и интересы польских компаний», — отметил Туск на форуме в Варшаве, говоря об участии Польши в процессе восстановления Украины.
НОВОСТИ
- 16:12 15.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих
- 15:32 15.04.2025
- Потери ВСУ на белгородском направлении за сутки составили до 90 военных
- 15:12 15.04.2025
- В Кремле уверены, что не все страны ЕС считают приемлемой риторику Каллас
- 15:00 15.04.2025
- Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 304 украинских БПЛА самолетного типа
- 14:32 15.04.2025
- Главу Сумской области увольняют после удара ВС РФ по месту собрания ВСУ
- 14:12 15.04.2025
- Более половины американцев считает вероятным рост политического насилия в стране — опрос
- 14:00 15.04.2025
- ВСУ в нарушение договоренностей шесть раз атаковал энергообъекты РФ
- 13:32 15.04.2025
- Во многих странах Запада есть планы по срыву мероприятий к 80-летию Победы — Нарышкин
- 13:20 15.04.2025
- Европа попытается саботировать переговоры между США и Ираном по ядерной программе — СМИ
- 13:05 15.04.2025
- В Петербурге арестовали отца и сына по делу о поджоге оборудования на железной дороге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать