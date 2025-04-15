Туск заявил, что Польша хочет заработать на Украине — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша хочет не только проявлять солидарность с Украиной, но и заработать на ней. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, слова которого приводит интернет-портал onet.pl.

«Не будет такого, что Польша будет проявлять солидарность, а другие зарабатывать деньги, например, на восстановлении Украины. Мы будем солидарны и заработаем на этом, будем усердно защищать свои интересы и интересы польских компаний», — отметил Туск на форуме в Варшаве, говоря об участии Польши в процессе восстановления Украины.