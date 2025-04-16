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НОВОСТИ

Более 50% финансового оборота в торговле приходится на онлайн-платформы — Григоренко

12:32 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В настоящее время, по разным оценкам, свыше 50% финансового оборота в торговле приходится на онлайн-платформы. Об этом в ходе пленарного заседания форума Data fusion сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«На сегодняшний день, по разным оценкам, более 50% оборота уже в онлайне», — сказал он, приводя оценку торговли через онлайн-платформы.

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