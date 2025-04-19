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Европа должна понять, что США могут выйти из процесса украинского урегулирования — Госдеп

08:50 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзникам США в Европе следует понять, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — сказала она в эфире телеканала Fox News.

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