Европа должна понять, что США могут выйти из процесса украинского урегулирования — Госдеп

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзникам США в Европе следует понять, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — сказала она в эфире телеканала Fox News.