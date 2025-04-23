Переговоры в Лондоне по Украине на уровне глав МИД отложены — МИД Британии
11:05 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне в среду, отложены. Ранее появившиеся сообщения об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства.
«Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы», — сказал представитель Форин оффиса, слова которого приводит газета The Guardian.
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