Китай готов расширять практическое сотрудничество с Ираном — вице-премьер Госсовета КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов совместно с Ираном укреплять политическое доверие и расширять практическое сотрудничество между странами. Об этом заявил в среду вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

«Китай готов совместно с иранской стороной претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, укреплять контакты на высоком уровне, укреплять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество, активизировать взаимодействие по международным и региональным вопросам, чтобы способствовать устойчивому и долгосрочному развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Ираном на благо народов обеих стран», — приводит его слова агентство Синьхуа.