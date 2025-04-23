Китай готов расширять практическое сотрудничество с Ираном — вице-премьер Госсовета КНР
12:20 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай готов совместно с Ираном укреплять политическое доверие и расширять практическое сотрудничество между странами. Об этом заявил в среду вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
«Китай готов совместно с иранской стороной претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран, укреплять контакты на высоком уровне, укреплять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество, активизировать взаимодействие по международным и региональным вопросам, чтобы способствовать устойчивому и долгосрочному развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Ираном на благо народов обеих стран», — приводит его слова агентство Синьхуа.
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