Военный суд лишил звания и приговорил к 5 годам колонии бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова
12:35 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, генерал также лишен воинского звания.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи Дмитрия Летуновского.
Кроме того, суд лишил генерала воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности на срок 2 года, а в качестве дополнительного наказания назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей.
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