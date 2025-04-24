Военный суд лишил звания и приговорил к 5 годам колонии бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, генерал также лишен воинского звания.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи Дмитрия Летуновского.

Кроме того, суд лишил генерала воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности на срок 2 года, а в качестве дополнительного наказания назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей.