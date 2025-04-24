Потери ВСУ на белгородском направлении составили более 45 военных

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13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины на белгородском направлении составили свыше 45 военнослужащих, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии», — указали в ведомстве.