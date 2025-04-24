Кабмин направит еще более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ направит дополнительно еще более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет не только о бизнесе, которому в таких условиях непросто сохранять коллективы, и, конечно, о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты — это серьезная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направил дополнительно более 1 млдр 300 млн рублей Курской области», — сказал премьер.