Кабмин направит еще более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области
16:12 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ направит дополнительно еще более 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Речь идет не только о бизнесе, которому в таких условиях непросто сохранять коллективы, и, конечно, о тех, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас арендует жилье. Такие траты — это серьезная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направил дополнительно более 1 млдр 300 млн рублей Курской области», — сказал премьер.
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