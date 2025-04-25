Ведущие компании России подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в здравоохранении

19:10

Крупнейшие медицинские учреждения, образовательные и научные центры России подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, применяемого в медицине и здравоохранении. К документу также присоединились ведущие бигтехи страны – Сбер, Яндекс и другие.

Кодекс этики разработан специально для сферы здравоохранения и поможет следовать описанным принципам при внедрении искусственного интеллекта в медицину, таким как безопасность использования инновационных технологий и соблюдение прав граждан. В документе представлена оценка рисков AI-систем в разных лечебных ситуациях, способы обеспечения безопасности пациентов при использовании инновационных технологий и этические стандарты при проведении клинических исследований. Кодекс содержит единые правила для всех, кто работает с искусственным интеллектом в медицине, – от создания и тестирования до использования AI-систем.

«Сегодня мы закладываем базовые принципы использования искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. Важно, чтобы медицинский AI в России развивался этично, ответственно и безопасно для помощи врачам и пациентам, – подчеркнул управляющий директор, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. – Сбер активно создает и внедряет AI-решения для сферы здравоохранения и помощи людям – алгоритмы анализа медицинских изображений (МРТ, КТ), системы помощи врачам, AI-помощники, телемедицинские сервисы. Кодекс – это не статичный документ, его положения будут регулярно актуализироваться под новые вызовы».

В работе над документом приняли участие ведущие медицинские и научные учреждения, технологические компании и этические комитеты. Кодекс подписали на международной научно-практической конференции «Патология свертывания крови – междисциплинарная проблема», которая прошла 25 апреля в Москве. Первыми инициативу поддержали крупнейшие медицинские и образовательные учреждения, научные центры и технологические компании. Среди них – Сбер, Яндекс, Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Институт репродуктивной медицины им. В. И. Кулакова, НИУ ВШЭ, Медицинский университет МГИМО-МЕД, образовательная компания Нетология, разработчик инновационных медицинских сервисов Брейнфон и др.

Инициатива получила широкую поддержку среди профессионального сообщества. Ожидается, что к ней присоединятся и другие организации, работающие на стыке медицины и цифровых технологий.