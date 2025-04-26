ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету — ЦАХАЛ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) заявили об успешном перехвате запущенной из Йемена ракеты. Она была перехвачена до пересечения территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После того как некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, была перехвачена одна ракета, запущенная из Йемена.», — говорится в заявлении.