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НОВОСТИ

ВВС Израиля перехватили запущенную из Йемена ракету — ЦАХАЛ

09:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) заявили об успешном перехвате запущенной из Йемена ракеты. Она была перехвачена до пересечения территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После того как некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, была перехвачена одна ракета, запущенная из Йемена.», — говорится в заявлении.

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