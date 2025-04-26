Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области

13:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, верховный главнокомандующий Владимир Путин получил соответствующий доклад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов», — сказал Песков.