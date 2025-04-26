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НОВОСТИ

Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при поднятии флага РФ в Горнале

19:30 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск» при поднятии российского флага в Горнале Курской области. Об этом стало известно ТАСС.

В ходе инспектирования группировки войск Белоусов заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о действиях войск по уничтожению противника, а также поставил ряд задач.

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