Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при поднятии флага РФ в Горнале
19:30 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск» при поднятии российского флага в Горнале Курской области. Об этом стало известно ТАСС.
В ходе инспектирования группировки войск Белоусов заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о действиях войск по уничтожению противника, а также поставил ряд задач.
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