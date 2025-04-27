Трамп хочет, чтобы американские суда ходили бесплатно по Суэцкому и Панамскому каналам

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал сделать проход через Панамский и Суэцкий каналы бесплатным для американских военных кораблей и торговых судов.

«Американским кораблям, как военным, так и торговым, должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы», — написал он в социальной сети Truth Social.

«Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией», — добавил он.