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Трамп хочет, чтобы американские суда ходили бесплатно по Суэцкому и Панамскому каналам

09:10 27.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал сделать проход через Панамский и Суэцкий каналы бесплатным для американских военных кораблей и торговых судов.

«Американским кораблям, как военным, так и торговым, должно быть разрешено бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы», — написал он в социальной сети Truth Social.

«Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией», — добавил он.

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