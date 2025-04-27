0
0
2
НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщила об ударе по складам ВСУ с со снарядами для установок HIMARS

12:30 27.04.2025 Источник: Интерфакс

Российские военные сообщили, что нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, в том числе со снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 27.04.2025
Все оставшиеся в Курской области одиночные группы противника скоро будут уничтожены – из доклада Путину
0
287
10:30 27.04.2025
Послание об истинном месте его церкви проглядывалось в духовном завещании папы римского Франциска - СМИ
0
333
10:00 27.04.2025
В Совете Федерации предложат список рекомендаций по критериям возвращения иностранных компаний в Россию
0
338
09:20 27.04.2025
В МВД РФ рассказали, как выявить дипфейки, чтобы не стать жертвой мошенников
0
404
09:10 27.04.2025
Трамп хочет, чтобы американские суда ходили бесплатно по Суэцкому и Панамскому каналам
0
413
09:00 27.04.2025
В Европе пошли разговоры о токсичности Урсулы фон дер Ляйен - СМИ
0
484
21:00 26.04.2025
Хуситы заявили о нанесении ударов по американскому авианосцу Harry Truman
0
1296
20:30 26.04.2025
Взрывное устройство при убийстве генерала Москалика привели в действие с Украины — ФСБ
0
1273
20:00 26.04.2025
Глава МИД Ирана заявил, что удовлетворен переговорами с США по ядерной сделке
0
1195
19:30 26.04.2025
Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при поднятии флага РФ в Горнале
0
1248

Возврат к списку