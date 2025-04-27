Минобороны РФ сообщила об ударе по складам ВСУ с со снарядами для установок HIMARS
12:30 27.04.2025 Источник: Интерфакс
Российские военные сообщили, что нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, в том числе со снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
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