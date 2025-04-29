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НОВОСТИ

Россия может посодействовать Индии в постройке национальной орбитальной станции

20:24 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос ведет переговоры с Индийской организацией космических исследований (ISRO) по вопросу применения российских технологий в проекте индийской национальной орбитальной станции (Bhartiya Antariksh Station, BAS). Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«И мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями», — заявил Баканов в интервью «России-24».

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