ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США — Politico
11:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готов признать нереалистичными попытки избавиться от доминирования американских технологических компаний из-за сложности преодоления их многолетнего превосходства в данной области. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект соответствующего документа Еврокомиссии, с которым ознакомилась в преддверии публикации.
В контексте эскалации торговой напряженности и нарастающих гибридных угроз ЕС, как информирует издание, вскоре опубликует Международную цифровую стратегию для Европы. «Техническая конкурентоспособность является императивом экономики и безопасности для всех, кто стремится к процветанию и стабильности», — говорится в документе.
По данным Politico, «проект стратегии сигнализирует о том, что у ЕС мало свежих идей по восстановлению Европы как серьезного игрока в глобальных технологиях, даже несмотря на то, что реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом в Брюсселе».
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