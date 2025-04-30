Почти половина нидерландцев ожидают выхода США из НАТО при Трампе — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 49% жителей Нидерландов ожидают, что США выйдут из НАТО в течение срока полномочий президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством Verian.

Исследование также показало, что 88% нидерландцев выступают за большую независимость стран Европы от США в вопросах безопасности. Кроме того, также большинство опрошенных (68%) поддерживают идею создания Европейского оборонного фонда.

Порядка 61% респондентов полагают, что ЕС должен больше инвестировать в оборону и меньше полагаться на США. В то же время 42% участников опроса выступают против сокращения финансирования других программ ЕС ради увеличения расходов на оборону.

Как следует из результатов опроса, главными угрозами безопасности Европы нидерландцы считают потенциальный вооруженный конфликт на континенте (64%), нелегальную миграцию (31%), а также изменение климата (30%) и терроризм (29%). При этом лишь 42% жителей Нидерландов полагают, что страна хорошо подготовлена к возможному вооруженному конфликту. Более половины подданных королевства (52%) на этом фоне выступают за введение обязательной срочной службы.