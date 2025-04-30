НАТО создает в Европе «бронированный кулак» явно не для защиты — МО Белоруссии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО под видом псевдооборонительных учений формирует в Европе «бронированный кулак», явно создаваемый не для защиты. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на пленарном заседании III Международного антифашистского конгресса, проходящем в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты», — сказал он.