0
0
0
НОВОСТИ

НАТО создает в Европе «бронированный кулак» явно не для защиты — МО Белоруссии

13:20 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО под видом псевдооборонительных учений формирует в Европе «бронированный кулак», явно создаваемый не для защиты. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на пленарном заседании III Международного антифашистского конгресса, проходящем в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 30.04.2025
Почти половина нидерландцев ожидают выхода США из НАТО при Трампе — опрос
0
80
13:00 30.04.2025
Власти США начали использовать почтовую службу страны для борьбы с мигрантами — WP
0
81
12:32 30.04.2025
Сырьевые и судоходные компании Запада изучают возможность возобновления бизнеса с РФ — FT
0
139
12:20 30.04.2025
Все решения Путина по СВО правильные, долг россиян — победить, уверен Песков
0
146
12:05 30.04.2025
США хотят быстрого урегулирования на Украине, но причины конфликта сложны — Песков
0
167
12:00 30.04.2025
Парад 9 мая состоится несмотря на угрозы Киева — Песков
0
211
11:32 30.04.2025
СДПГ одобрила коалиционное соглашение с немецкими консерваторами
0
234
11:20 30.04.2025
Роль фактора силы выросла в международных отношениях — Патрушев
0
238
11:10 30.04.2025
Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы
0
214
11:05 30.04.2025
Взрыв в Ханты-Мансийске в апреле произошел из-за срабатывания СВУ
0
243

Возврат к списку