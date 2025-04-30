Германия демонстрирует отступление от признания итогов Второй мировой войны — Матвиенко
13:32 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на использование символов Победы в Берлине является очередной демонстрацией в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны. Об этом заявила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы — таких, как георгиевская лента, — очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло», — отметила она.
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