Германия демонстрирует отступление от признания итогов Второй мировой войны — Матвиенко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на использование символов Победы в Берлине является очередной демонстрацией в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны. Об этом заявила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Объявление Берлином запрета на использование в дни юбилея символов Победы — таких, как георгиевская лента, — очередная демонстрация в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов Второй мировой войны, от признания собственной вины, от покаяния за совершенное против народов Европы и мира зло», — отметила она.