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После ухода США, Китай готов заполнить нишу в климатической повестке - Титов

15:40 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов заполнить нишу, освободившуюся после добровольного ухода США из климатической повестки, и обеспечить себе технологическое лидерство в этой сфере. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Похоже, Китай действительно готов заполнить нишу, освободившуюся после добровольного ухода США из климатической повестки. [Председатель КНР] Си Цзиньпин недавно заявил, что КНР не отказывается ни от каких обязательств в этой сфере и не планирует снижать интенсивность мер по борьбе с изменением климата», — сказал он.

По словам Титова, Китай увеличивает расходы на «климатическую дипломатию» и стремится стать метеорологической сверхдержавой. «И пока Штаты вынуждают своих ученых прекратить работу над отчетом Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата и сокращают научных сотрудников в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Китай увеличивает расходы на „климатическую дипломатию“, рассматривает возможность использования модели искусственного интеллекта DeepSeek для прогнозов и наблюдений, чтобы обеспечить себе технологическое лидерство в этой сфере и заявляет, что готовится стать метеорологической сверхдержавой», — добавил спецпредставитель президента РФ.




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