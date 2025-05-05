Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля — представитель мятежников

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» планируют установить полную воздушную блокаду Израиля путем нанесения ударов по аэропортам еврейского государства, включая Бен-Гурион. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«В ответ на решение Израиля расширить агрессивную операцию в секторе Газа вооруженные силы <…> заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — заявил он в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.