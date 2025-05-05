0
0
69
НОВОСТИ

Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля — представитель мятежников

09:05 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» планируют установить полную воздушную блокаду Израиля путем нанесения ударов по аэропортам еврейского государства, включая Бен-Гурион. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«В ответ на решение Израиля расширить агрессивную операцию в секторе Газа вооруженные силы <…> заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион», — заявил он в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10372
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10757
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10111
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10448
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10379
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10367
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10271
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10402
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10291
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10172

Возврат к списку