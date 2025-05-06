КНР и ЕС должны противостоять одностороннему запугиванию — Си Цзиньпин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Евросоюз должны совместно содействовать поддержанию многополярного мира и противостоять одностороннему запугиванию. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС.

«Китай и ЕС должны поддерживать многосторонность, защищать справедливость, противостоять одностороннему запугиванию, работать сообща для решения глобальных проблем, совместно содействовать равноправному и упорядоченному многополярному миру и инклюзивной экономической глобализации», — приводит его слова агентство Синьхуа. Китайский лидер также указал, что Пекин и Брюссель должны вносить больший вклад в мир, стабильность, развитие и процветание во всем мире.