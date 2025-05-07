Вечер памяти великой княгини Елизаветы Федоровны пошел в Париже

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литературно-музыкальный вечер в честь основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия великой княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918), канонизированной Русской православной церковью, прошел в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Жака Ширака в Париже.



«Жизнь Елизаветы Федоровны — пример для подражания, когда человек имеет все, что мог бы пожелать, но по Божьему благословению делает выбор в пользу святости, правды и благодати», — сказала, открывая вечер, руководитель центра, советник-посланник по вопросам культуры посольства РФ во Франции Анна Котлова.



Со сцены концертного зала в исполнении воспитанницы Российской академии хореографии Натальи Томпсон и московского художника и ювелира Петра Аксенова прозвучали письма и воспоминания о великой княгине. Любимые музыкальные произведения Елизаветы Федоровны — сочинения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Петра Чайковского — исполнил для гостей французский пианист, лауреат международных конкурсов, выпускник Московской консерватории Юго Мартен.







