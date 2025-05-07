Вечер памяти великой княгини Елизаветы Федоровны пошел в Париже
10:40 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Жизнь Елизаветы Федоровны — пример для подражания, когда человек имеет все, что мог бы пожелать, но по Божьему благословению делает выбор в пользу святости, правды и благодати», — сказала, открывая вечер, руководитель центра, советник-посланник по вопросам культуры посольства РФ во Франции Анна Котлова.
Со сцены концертного зала в исполнении воспитанницы Российской академии хореографии Натальи Томпсон и московского художника и ювелира Петра Аксенова прозвучали письма и воспоминания о великой княгине. Любимые музыкальные произведения Елизаветы Федоровны — сочинения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Петра Чайковского — исполнил для гостей французский пианист, лауреат международных конкурсов, выпускник Московской консерватории Юго Мартен.
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