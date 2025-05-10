Власти ФРГ решили закрыть информацию о поставках оружия Украине - СМИ

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии после трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву вновь будет держать в тайне поставки оружия на Украину. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

«В будущем правительство ФРГ значительно сократит объемы сообщений о поставках систем вооружения», — отметили источники агентства. Главная цель состоит в том, чтобы создать «стратегическую двусмысленность», позволяющую скрыть собственные действия от противника.