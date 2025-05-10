Президент Бразилии: Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие…
10:30 10.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа и ее союзники, в частности Япония, вновь встают на военные рельсы. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, назвав происходящее «безумием».
«Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие. Англия снова вооружается. Япония вновь встает на военные рельсы», — заявил он в беседе с журналистами после визита в РФ и участия в празднованиях по случаю Дня Победы в Москве.
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