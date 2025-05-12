В Татарстане задержаны двое, незаконно легализовавшие более 1,5 тыс. иностранцев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали супружескую пару из Зеленодольска в Татарстане, которые незаконно легализовали в РФ более 1,5 тыс. иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Супружеская пара из Зеленодольска задержана по подозрению в организации канала незаконной миграции. Мои коллеги из МВД по Республике Татарстан пресекли преступную деятельность, в результате которой на территории Российской Федерации было легализовано более полутора тысяч иностранцев», — написала она в своем телеграм-канале.