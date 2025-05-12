Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между Россией и Украиной 15 мая
17:32 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая и подчеркивает ее важность.
«Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее», — сказал глава государства, выступая перед журналистами в Белом доме.
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