0
0
0
НОВОСТИ

США получили "самый большой заказ на самолеты в истории Boeing""

18:15 14.05.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в среду подписали соглашение о поставках американской корпорацией The Boeing Company 160 самолетов для авиакомпании Qatar Airways, сообщает CNN. "Это стоит $200 млрд, и это 160 самолетов. Фантастика", - сказал Трамп.

Он также поздравил с успехом главного исполнительного директора Boeing Келли Ортберга, который присутствовал при подписании документа. "Это самый большой заказ на самолеты в истории Boeing, это хорошо", - подытожил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:45 14.05.2025
Посольство США в Молдавии предлагает $10 млн за данные о пяти «сотрудниках разведки» РФ
0
130
17:12 14.05.2025
Урегулирование на Украине и налаживание диалога с США не зависят друг от друга — Песков
0
158
17:00 14.05.2025
2 человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП в Курской области
0
176
16:32 14.05.2025
Руфер забрался на крышу Кунсткамеры в Петербурге, его задержали
0
199
16:12 14.05.2025
Пошлины ЕС на сельхозпродукцию Украины обойдутся Киеву в миллиарды евро — Euractiv
0
227
16:00 14.05.2025
Бразилия не выступает против доллара США, но будет снижать зависимость от него — президент
0
237
15:32 14.05.2025
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 390 военных и 2 танка
0
279
15:12 14.05.2025
Малайзия надеется на развитие сотрудничества с РФ, в том числе в военной сфере — премьер
0
247
15:00 14.05.2025
Трамп не исключил поездки в Стамбул 15 мая
0
311
14:57 14.05.2025
В Минеральных Водах открылся новый современный терминал для внутренних рейсов
0
259

Возврат к списку