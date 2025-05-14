США получили "самый большой заказ на самолеты в истории Boeing""

18:15 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в среду подписали соглашение о поставках американской корпорацией The Boeing Company 160 самолетов для авиакомпании Qatar Airways, сообщает CNN. "Это стоит $200 млрд, и это 160 самолетов. Фантастика", - сказал Трамп.

Он также поздравил с успехом главного исполнительного директора Boeing Келли Ортберга, который присутствовал при подписании документа. "Это самый большой заказ на самолеты в истории Boeing, это хорошо", - подытожил Трамп.