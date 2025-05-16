Делегации Турции, США и Украины прибыли на место встречи в Стамбуле
10:45 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации представителей Турции, США и Украины прибыли в офис президента республики Долмабахче в Стамбуле, где в 10:45 по местному времени (совпадает с московским) ожидается их трехсторонняя встреча, передает корреспондент ТАСС.
После этого в Долмабахче состоится трехсторонняя встреча России, Украины и Турции.
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