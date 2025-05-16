Делегации Турции, США и Украины прибыли на место встречи в Стамбуле

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации представителей Турции, США и Украины прибыли в офис президента республики Долмабахче в Стамбуле, где в 10:45 по местному времени (совпадает с московским) ожидается их трехсторонняя встреча, передает корреспондент ТАСС.

После этого в Долмабахче состоится трехсторонняя встреча России, Украины и Турции.