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Россия в I квартале заняла второе место после США по доле в стоимости импорта газа ЕС

14:00 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в I квартале заняла второе место после США в общей стоимости импорта газа в ЕС с долей в 18,2% несмотря на полную остановку транзита трубопроводного газа через Украину с начала года, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

Россия стала второй по поставкам газа в ЕС по итогам январе — марта с долей в 18,2% против 19,4% годом ранее. Суммарно Евросоюз в I квартале приобрел у России газа на около 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее.

США с поставками своего СПГ заняли первое место — 28,2% и почти 7 млрд евро. На третьем месте оказался Алжир с долей 16,3% и объемами поставок в Европу на 4 млрд евро. Норвегия расположилась на четвертом месте с 12,5% и 3,1 млрд евро. Пятерку лидеров замкнул Азербайджан — 5,3% и 1,3 млрд евро.

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