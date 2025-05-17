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НОВОСТИ

Технологии Сбера станут помощниками участников акции «Ночь в музее» в Москве

13:25 17.05.2025

В ночь с 17 на 18 мая 2025 года состоится традиционная акция «Ночь в музее». В этом году Департамент культуры Москвы подготовил более 600 мероприятий – они пройдут на 170 городских площадках столицы. Впервые в создании концепции «Ночи в музее» организаторы применили технологии искусственного интеллекта Сбера – GigaChat и Kandinsky.

Так, Kandinsky помог переосмыслить визуальный стиль мероприятия. Маскотом «Ночи в музее» стал Совенок – символ мудрости и ночного познания культуры. К тому же разработан уникальный дизайн электронных билетов акции.

GigaChat выступил AI-помощником в рекомендациях по выбору музеев с учетом индивидуальных предпочтений посетителей, спланировать посещение акции можно в веб-версии сервиса. Также нейросеть выступила соавтором аудиогидов к «Ночи в музее». Для детей проводником по искусству станет Кот Матроскин от студии «Союзмультфильм». Аудиогиды можно бесплатно запустить в музыкальном сервисе Звук.

Для подписчиков СберПрайм, которые предпочитают передвигаться на самокате, уже готова специальная экскурсия от сервиса кикшеринга WHOOSH. А для тех, кто планирует посетить московские усадьбы, каршеринг Ситидрайв подготовил специальный маршрут с промокодом на скидку. По нему удобно передвигаться между музеями-заповедниками «Царицыно» и «Коломенское», усадьбами Кусково и Люблино.

В Музее Москвы появится поп-ап зона от Сбера с творческими активностями. Там можно будет распечатать свою фотографию в стиле знаменитых художников и создать флипбук из фотографий. А еще – всем вместе раскрасить гигантскую картину по номерам «Москва by Kandinsky».

В основном акция завершится до полуночи, но некоторые площадки продолжат работать до 2:00. Посетить все подведомственные городу музеи, выставочные залы и экспозиции в них можно будет бесплатно.

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